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18.10.19 15:03

Сокращение в Вооруженных Силах пока не планируется, - Загороднюк

В настоящее время сокращение в Вооруженных Силах Украины не планируется.

загороднюк

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На вопрос народного депутата Сергея Рахманина (глава фракции "Голос") по поводу предыдущих заявлений о поэтапном сокращении ВСУ, министр ответил: "Сокращение ВСУ пока мы не планируем".

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Загороднюк также сообщил, что в проекте бюджета на 2020 год на финансирование оборонной отрасли предусмотрено 136,6 млрд грн. Он уточнил, что "большая часть этого бюджета идет именно на модернизацию и закупку нового вооружения".

"Мы надеемся, что вы скоро увидите новый бюджет, и вы будете довольны теми процентами, которые выделяются на вооружение и военную технику", - отметил он и уточнил, что речь идет, в частности, и об иностранной военной технике.

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