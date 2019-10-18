НАК "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" иск на $11 млрд, - Витренко

Кка информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Витренко прокомментировал новость о том, что "Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

"И хорошо, что 1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита", - отметил он.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

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"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

6 июня НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". "Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню", - отмечают в компании.

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года, предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов. В то же время, по данным главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, сумма требований может быть снижена при выполнении "Газпромом" некоторых условий.

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