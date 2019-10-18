ВСУ за последние два года внедрили почти 600 стандартов НАТО, - Генштаб

Об этом сообщил начальник Главного управления подготовки, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран в интервью изданию "Тиждень", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодняшний день в ВСУ фокусируют внимание на расширении возможностей центров по подготовке подразделений, центров имитационного моделирования на использовании подразделений обозначения противника, так называемые Opposing Forces, или OPFOR.

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"Мы сосредоточили обучение боевых батальонов и бригад исключительно в Центре подготовки подразделений Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ) в Старичах и 235-м межвидовом центре подготовки подразделений (Широкий Лан). Там преподают наши сертифицированные инструкторы под сопровождением иностранных специалистов из США, Канады и Великобритании. Кроме того, мы готовим бойцов по разным специальностям в учебных центрах и школах. Эта система постоянно развивается", - добавил он.

Таран отметил, что с началом войны на Донбассе для создания инструментов подготовки, учебно-материальной базы, национальных центров и школ в ВСУ было потрачено более 10 млрд грн. "Это позволило нам получить развитую инфраструктуру как для индивидуальной, так и для углубленной профессиональной подготовки в школах. Созданы три новых учебных центра, теперь их уже десять, подготовка специалистов для ВМС перенесена из Севастополя в Николаев. Создано 11 школ подготовки специалистов, до конца года запланировано открытие еще двух. Кроме того, к 2020-му должны создать еще семь таких заведений, в частности появятся школы для снайперов, морской пехоты, специалистов ПВО и РЭБ", - сказал он.

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"Только за последние два года мы внедрили в свою деятельность 596 стандартов Альянса (130 для индивидуальной и 466 для коллективной подготовки). К концу 2019-го мы полностью переходим на "натовскую" организационно-штатную структуру. То есть, в нашей системе подготовки уже воплощены основные стандарты Альянса. Это наше главное достижение", - резюмировал представитель Генштаба ВСУ.