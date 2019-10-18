В Раде зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"Правительственный законопроект имеет целью комплексно упорядочить деятельность в сфере организации и проведения азартных игр", — сказано в сообщении пресс-службы Кабмина.

Законопроект предусматривает, что организовывать деятельность игорного бизнеса можно будет только в гостиницах, имеющих 3-5 звезд, а казино организовывать позволят только в 5-звездочных отелях.

Деятельность игорного бизнеса предлагают обязательно сертифицировать, параллельно усилив ответственность за организацию азартных игр без лицензии.

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"Легализация игорного бизнеса также позволит бюджету получить до 5 млрд грн ($199,3 млн), однако окончательные ожидаемые цифры поступлений в бюджет будут зависеть от того, в какой редакции депутаты примут закон", — добавили в Кабмине.

С 2009 года в Украине действует Закон "О запрете игорного бизнеса в Украине". Однако, как отмечают в правительстве, результаты этого запрета привели к тому, что азартные игры проводятся в тени, а их организаторы получают сверхприбыль; отсутствуют поступления в государственный бюджет в виде налогов и сборов от игорного бизнеса.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать игорный бизнес в Украине. Он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 принять закон о легализации игорного бизнеса. Кабмин должен был разработать такой проект закона до 1 октября этого года.