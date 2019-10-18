Оккупанты не отдают арестованному проукраинскому активисту Приходько лекарства, - адвокат Шеихмамбетов

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Приходько Назим Шеихмамбетов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне удалось встретиться с Приходько Олегом в СИЗО Симферополя. Выглядит он удовлетворительно, жалоб на здоровье у него нет. Его до сих пор содержат в карантинной камере, но по его информации, в ближайшие дни переведут в общий блок. Продуктовую передачу от семьи он получил. Олег Аркадьевич имеет ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта, также по линии урологии, и родственники сделали ему передачу в понедельник – очки и медикаменты. Однако лекарства, по неизвестным мне причинам, ему не отдали. Причину будем выяснять у администрации СИЗО и в медслужбе", – сказал адвокат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько (обновлено)

По его словам, если Приходько не получит свои лекарства, защита намерена обжаловать такие действия руководства СИЗО.

"Я рассказал Олегу Приходько о том, что его задержание вызвало большой резонанс в обществе. Он высказал слова благодарности всем тем, кто его поддерживает. Он еще раз заверил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют. Он лишь высказывал свое мнение и остается патриотом Украины. Отдельно он отметил поддержку крымскотатарского народа, моральную и психологическую", – добавил Шеихмамбетов.

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Сотрудники ФСБ вменяют Приходько статьи российского уголовного кодекса 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205 (террористический акт).​ Позже стало известно, что Приходько обвиняют якобы в подготовке подрыва здания городской администрации Сак. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.