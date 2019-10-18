Лагард утвердили на должности президента Европейского центробанка

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Европейского совета.

"Сегодня Европейский совет назначил Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка на один срок в 8 лет. Кристин Лагард заменит на этом посту действующего президента Марио Драги с 1 ноября 2019", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 2 июля 2019 Европейский совет признал Кристин Лагард приемлемым кандидатом на пост президента ЕЦБ. После этого Совет министров ЕС по экономическим и финансовым делам формально рекомендовала ее на эту должность 9 июля 2019.

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Окончательное решение о назначении Кристин Лагард Европейский совет принял на основании выводов Европейского парламента и правления Европейского центрального банка, которые были получены, соответственно, 17 сентября и 25 июля 2019.

Кристин Лагард до этого возглавляла Международный валютный фонд.