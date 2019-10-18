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18.10.19 16:25

Мы сделали много поручений правительству, где можно найти резервы для пополнения и увеличения доходной части бюджета-2020, - Трухин

Заместитель председателя бюджетного комитета, нардеп фракции "Слуга народа" Александр Трухин рассказал, что комитет подготовил для правительства много поручений, где можно найти резервы для увеличения доходной части бюджета 2020 года.

трухин

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Мы сделали много поручений правительству, где можно найти резервы и резервные средства для пополнения и увеличения доходной части бюджета. Но основная ситуация, за счет которой можно это сделать, по мнению бюджетного комитета, это пересмотр макропоказателей - это задача для правительства. Мы после голосования отправляем законопроект правительству и оно будет иметь возможность просмотреть и установить макропоказатели и изменить другие позиции в бюджете и вернуть его на доработку с измененной доходной частью", - рассказал Трухин.

По его словам, законопроект должно проработать правительство, после чего вернуть в Раду для голосования во втором чтении.

Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

20 сентября проект бюджета презентовали в Раде.

Сегодня, 18 октября,  Рада в первом чтении приняла законопроект о Госбюджете-2020.

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