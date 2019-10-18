Мы сделали много поручений правительству, где можно найти резервы для пополнения и увеличения доходной части бюджета-2020, - Трухин

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Мы сделали много поручений правительству, где можно найти резервы и резервные средства для пополнения и увеличения доходной части бюджета. Но основная ситуация, за счет которой можно это сделать, по мнению бюджетного комитета, это пересмотр макропоказателей - это задача для правительства. Мы после голосования отправляем законопроект правительству и оно будет иметь возможность просмотреть и установить макропоказатели и изменить другие позиции в бюджете и вернуть его на доработку с измененной доходной частью", - рассказал Трухин.

По его словам, законопроект должно проработать правительство, после чего вернуть в Раду для голосования во втором чтении.

Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

20 сентября проект бюджета презентовали в Раде.

Сегодня, 18 октября, Рада в первом чтении приняла законопроект о Госбюджете-2020.

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