Проект госбюджета будет обновлен до 2 ноября, - Гончарук

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил во время обсуждения в ВР проекту госбюджета-2020, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас наши коллеги завершают подготовку макропрогноза на следующий год, то есть мы поймем с вами, сколько денег реально будет. Потому что нет смысла делить то, чего нет. Наша задача сейчас понять реалистичные статьи доходов и ко 2 ноября подать с учетом всего того, что вы сказали, нормальный документ, который мы сможем обсуждать ко второму чтению. Это для понимания общего контекста", - сказал Гончарук.

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Премьер напомнил, что после того как Кабмин внес на рассмотрение Рады законопроект о госбюджете, то уже не мог вмешиваться в процесс его обработки в парламенте, а мог только ожидать выводы народных избранников. Гончарук обещает учесть предложения, которые внесли относительно Госбюджета народные депутаты.