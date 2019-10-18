Россия хочет расширить запретные для плавания районы возле Керченского моста

Проект приказа опубликован на российском портале проектов нормативных правовых актов, передает Цензор.НЕТ.

"Проект приказа разработан в целях обеспечения безопасности в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива", – говорится в записке к документу.

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В пояснительной записке указано, что Росгвардия обратилась в Минтранс России с представлением установить запретные для плавания районы в акватории Керченского пролива. Вопрос был обсужден на совещании 7 октября 2019 года под руководством заместителя министра-руководителя Росморречфлота Юрия Цветкова с представителями МИД России, Росгвардии, Минобороны России и ФСБ России.

В записке указано, что на данном совещании было решено издать приказ "Об установлении запретных для плавания районов в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива".

В зонах, определенных приказом, запрещается плавание любых плавсредств, кроме кораблей, катеров и судов Росгвардии, ВМФ России, российских органов безопасности, а также судов, участвующих в обслуживании Керченского моста.

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Минтранс в конце 2015 года издал приказ N386 "Об установлении запретных для плавания районов в зоне строительства транспортного перехода через Керченский пролив" в целях "обеспечения безопасности" Керченского моста. Росгвардия предлагала расширить эту зону.

В августе-сентябре выросла продолжительность задержания при заходе в Керченский пролив украинских судов: при входе в Азовское море в 2,4 раза, при выходе из него в 3,2 раза по сравнению с данными за июль.

В конце ноября 2018 года тогдашний глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Россия фактически заблокировала украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Действия России в Керченском проливе критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.