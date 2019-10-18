"Лягушки", "Гвоздики", "Рапиры": вражеское вооружение зафиксировали за линиями отвода

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"В отчете СММ ОБСЕ от 17 октября обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 15 октября около населенного пункта Бугаевка, что на Луганщине, беспилотный летательный аппарат СММ зафиксировал 6 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 16 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 7 единиц противотанковых пушек МТ-12 "Рапира"", - сказано в сообщении.

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"Специальная мониторинговая Миссия продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Меморандумом, а также комплексом мероприятий и Дополнением к нему", - добавили в штабе.