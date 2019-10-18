Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.10.19 16:50

Рада поддержала законопроект о создании независимого оператора ГТС

Парламент проголосовал в первом чтении за законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Рада поддержала законопроект о создании независимого оператора ГТС

Этот законопроект необходим для сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы Украины и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам очень важно утвердить его в 1-м чтении, чтобы на следующей неделе ехать на переговоры с россиянами с сильной позицией", – заявил перед голосованием премьер-министр Алексей Гончарук.

За законопроект проголосовало 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин обновил план разделения "Нафтогаза": "Магистральные газопроводы" передали в подчинение Минфину, - Оржель

Гончарук добавил, что в целом закон необходимо принять до 1 ноября, чтобы в оставшиеся до конца года два месяца завершить сертификацию независимого оператора ГТС.

Как сообщалось, очередной раунд трехсторонних газовых консультаций Украина-РФ-ЕС назначен на 28 октября.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100