Чувствуется циклическая склонность к смягчению позиции в отношении РФ: надо прервать привыкание к агрессии, - Линкявичюс

Такое мнение глава МИД Литвы Линас Линкявичюс высказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Циклическая склонность к смягчению позиции (в отношении нарушителя международного права. - Ред.) чувствуется: мол, сколько можно эту конфронтацию проводить, нужно как-то более гибко подходить к делу... наверное, пора уже сделать вывод, что страна, которая осуществляет агрессию, каждый как раз именно на такую реакцию и нацеливается. Что проходит время, все привыкают к новой ситуации, начинают воспринимать ее как данность. И тогда уже можно думать о каких-то новых авантюрах, готовить их", - сказал Линкявичюс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Линкявичюс: Обмен был похож на то, как если бы кто-то украл 1000 долларов, потом вернул 100, и все говорили, что он готов к сотрудничеству

Он подчеркивает, что в таких условиях периодически повторяемого нарушения международного права нужно стабильно "проявлять сопротивляемость", и если у стран свободного мира "не будет выработан иммунитет к такой политике, подобные эксцессы, подобные проблемы будут повторяться". При этом, по мнению Линкявичюса, демократические страны "должны вести себя последовательно". И в случае принятия "каких-то очертаний общей политики, должны следовать им".

Глава внешнеполитического ведомства Литвы на конкретном примере напомнил о "циклическом контексте" вопроса. "Полезно помнить, что до аннексии Крыма в 2014-м была аннексия 20% территории Грузии в 2008 году. Но тогда все опустили руки и продолжили дальше сотрудничать (с Россией. - Ред.). Политику санкций нужно продолжать пока не наступят те изменения, которые мы ожидали, вводя их", - резюмировал Линкявичюс.