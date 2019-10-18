Бывшего директора "Укртелефильма" подозревают в нанесении предприятию ущерба на сумму свыше 68,72 млн грн

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 18 октября 2019 года, с участием прокурора # САП в ВАКС состоялось судебное заседание по делу в отношении бывшего руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц, которые на основании поддельных документов продали имущественные права на недвижимость государственного предприятия, нанеся более 68,72 млн гривен убытков. На заседании прокурором САП объявлено вступительную речь и зачитано обвинительное заключение", - сказано в сообщении.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство стороны защиты и отказалась отложить дальнейшее рассмотрение дела. Адвокатам необходимо время для подготовки вступительной речи об установлении порядка исследования доказательств.

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"Следующие заседания состоятся в 14:30 ч. 20 ноября 2019 и в 10:00. 25 и 26 ноября 2019", - добавили в САП.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по версии обвинения в декабре 2017 года руководство "Укртелефильма" на основании поддельных документов без разрешения Госкомитета телевидения и радиовещания Украины продало частному лицу принадлежащие госпредприятию имущественные права на 24 квартиры, 36 паркомест и коммерческую недвижимость площадью почти 1000 м² в ЖК "Лазурный блюз".

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