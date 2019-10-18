Мы запретим любое отчуждение газовой трубы, - Арахамия о законопроекте о создании независимого оператора ГТС

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Арахамия рассказал журналистам в кулуарах парламента.

"Мы категорически запрещаем, и мы внесем эту поправку, любое отчуждение этой трубы. Это не может быть ни приватизация, ни концессия, ни корпоратизация, ни управление. Это должно быть 100% собственности государства. Мы внесем поправку между первым и вторым чтением, так как не было технической возможности сейчас за это проголосовать. Но они сейчас едут (на переговоры в Россию по поставкам газа. - Ред.) с каким-то пакетом, надеюсь, что это будут нормальные и удачные переговоры. А мы со своей стороны поработаем над этой правкой, чтобы обеспечить защиту этого актива", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, 22 мая Кабинет министров утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling), которая предполагает вывод как оператора, так и самой ГТС за пределы группы "Нафтогаз". Сама компания настаивала на модели ISO (independent system operator), которая предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.

Сегодня парламент проголосовал в первом чтении за законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

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