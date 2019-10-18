Голодовкой Шумков протестует против жестоких условий и психологического давления со стороны российских тюремщиков, - Балух

Об этом Крым.Реалии рассказал бывший политзаключенный Владимир Балух, который сидел в одной колонии с Шумковым и общался с ним, передает Цензор.НЕТ.

"Саша не хочет освобождения, обмена "на любых условиях". Чтобы это было ценой каких-то уступок Украиной относительно ситуации по поводу войны, уступок агрессору. Саша против этого, я это однозначно знаю. Мы не раз на эту тему общались", – сказал Балух.

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При этом Балух отметил, что голодовкой Шумков протестует против жестоких условий пребывания и психологического давления со стороны российских тюремщиков.

"Постоянно ШИЗО, даже на ПКТ (помещение камерного типа. - Ред.) его сейчас не переводят... Я считаю это пытками, когда человек сидит в холоде без права на теплую одежду, без права ни на что. Эта система так устроена, что ей безразлично абсолютно на человека, на его чувства и достоинство. Поэтому – только давление извне на тех, кто принимает решения. Торжок и вообще Тверская ФСИН – это заповедник ФСБ, и у них есть полный карт-бланш на такие действия. Ничто им там не мешает", – сказал Балух.

Ранее сообщалось, что Александр Шумков, который находится в российской колонии в Тверской области, объявил голодовку.

В сентябре 2017 года сообщалось, что бывший охранник депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша Александр Шумков оказался в российском СИЗО. В декабре 2018 года Шумкова признали виновным в России по статье "Участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете ее деятельности" и приговорили к четырем годам заключения.