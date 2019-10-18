С Зеленским в США я не встречался, но хотел, - бизнесмен Сэм Кислин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

"С Зеленским я лично не встречался. Я хотел бы встретиться, но он был занят очень, и каждая минута у него была расписана. Я с ним не встречался", - сказал он.

Напомним, издание "The Insider" в своем расследовании заявило, что 25 сентября, в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, фирма которого причастна к отмыванию денег соратниками беглого президента Януковича.

Позже Офис Президента опроверг данную информацию, назвав ее фейком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке пассажиров