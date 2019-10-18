Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.10.19 17:26

Капитан катера "Иволга", утопивший 22 человека, приговорен к 9 годам тюрьмы, но выйдет раньше по "закону Савченко". ФОТО

Капитана и владельца затонувшего четыре года назад катера "Иволга" Александра Кнышова признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель 22 людей.

Сегодня судья Александр Деркачев приговорил его к 9 годам лишения свободы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Капитан катера Иволга, утопивший 22 человека, приговорен к 9 годам тюрьмы, но выйдет раньше по закону Савченко 01

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 2 млн гривен.

Отметим, что Кнышов может выйти на свободу уже в следующем году: к нему применили нормы так называемого "закона Савченко" (действует в отношении граждан, которые попали под следствие до 21 июня 2017 года) и засчитали срок пребывания в СИЗО из расчета день в изоляторе за два в колонии. Капитан пробыл под стражей 4 года.

Напомним, Александр Кнышов был капитаном маломерного судна "Иволга", которое использовалось для морских прогулок и рыбной ловли. Катер затонул 17 октября 2015 года в районе Затоки на расстоянии 350-400 метров от берега. В результате крушения погибли 22 человека, еще 21 пассажиру удалось спастись.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятник погибшим на катере "Иволга" установили в Затоке. ФОТО

Капитан катера Иволга, утопивший 22 человека, приговорен к 9 годам тюрьмы, но выйдет раньше по закону Савченко 02

Как отмечается в приговоре суда, Кнышов принял на борт судна втрое больше пассажиров, чем предусмотрено его пассажировместимостью, вышел в море, не имея на то разрешения, не оформив судовую роль, без проведения инструктажа по правилам безопасности, игнорируя штормовое предупреждение. Когда начался шторм, он решил вернуться и превысил допустимую скорость судна, что в штурмовых условиях привело к неуправляемости "Иволги", которая перевернулась через правый борт.

Также читайте: На "Иволге" были нарушены все правила, а капитан был так пьян, что не смог протрезветь до следующего утра, - Саакашвили

Судно было поднято на поверхность воды 19 октября 2015 года. Сейчас оно находится под арестом на территории Черноморского морского порта.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100