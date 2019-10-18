На рассмотрении Рады нет законопроектов о налогообложении такси. Возможно, дойдем до этого вопроса спустя годы, - Гетманцев

Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гетманцева на рассмотрении Верховной Рады нет законопроектов о налогообложении такси.

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"Одна из основных проблем нашего общества – это то, что многие читают только заголовки, а не тексты. Мой помощник написал свою позицию о рынке такси. Каждый человек имеет право на личную позицию. Надо ли как-то регулировать этот рынок? Ну, вероятнее всего, да. Нужно ли делать это сейчас, в первую очередь? Я думаю, что нет. Никакого законопроекта о налогообложении такси на рассмотрении Верховной Рады и нашего комитета нет. Если будет – мы обязательно привлечем к его обсуждению общественность, в том числе и псевдоэкспертов, которые это комментируют. Если бы люди разобрались в сути, они бы поняли, что проблемы вообще не существует. Сейчас ее разгоняют на ровном месте", – подчеркнул Гетманцев.



По его мнению, данная тема вызвала ажиотаж в обществе из-за нежелания людей вникнуть в суть вопроса.



"Наше движение к детенизации мы начали с крупного бизнеса. В частности, это касается и законопроекта о физлицах-предпринимателях. Когда крупный бизнес уклоняется от уплаты налогов за счет ФЛП. Пока что мы не видим необходимости облагать налогами представителей малого бизнеса – таксистов, парикмахеров, маникюрщиц и тому подобных. Давайте начнем с крупного бизнеса и крупной коррупции – контрабанды, рынка спирта, рынка табака. Вот их налогообложение потенциально достаточно интересное. Начнем с них, а спустя годы, возможно, дойдем до малого бизнеса. А сейчас все, что мы делаем, касается именно крупного бизнеса. Хайп в соцсетях и некоторых СМИ – это от непрофессионализма или недостатка желания разобраться в вопросе. Мы со своей стороны открыты и готовы разъяснить нашу позицию", – отметил Гетманцев.

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Напомним, 16 октября помощник Гетманцева Дмитрий Михайленко написал на своей странице в Facebook о необходимости урегулирования рынка пассажирских перевозок и налогообложения такси.