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18.10.19 17:39

Мужчины, которые напали на участников митинга в поддержку курдов, не работают в посольстве Турции, - посол Гюльдере

Мужчины, у которых возник конфликт с протестующими у посольства Турции 11 октября, не являются работниками дипломатического учреждения.

турчинов,гюльдере

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

"В Украине зарегистрировано более 23 тысяч турецких граждан. Поэтому вы понимаете, что у нас много посетителей", - сказал он.

Посол рассказал, что активисты стояли очень близко ко входу в здание и несколько граждан Турции, которые пришли туда по своим делам, оказались рядом с ними. Гульдера утверждает, что активисты первыми начали "толкать в них свои плакаты".

"Это была очевидная провокация. Местная служба безопасности, к сожалению, не успела и не имела достаточно сил разъединить их. Поэтому состоялся физический контакт. Учитывая это, мы пытались помочь охране, чтобы ситуация не обострилась еще больше, и поэтому пустили турецких граждан обратно в посольство. Вот и все", - отметил посол.

Напомним, 11 октября, в Киеве возле посольства Турции произошли столкновения во время акции протеста против военной операции на севере Сирии.

По словам одного из организаторов, во время акции несколько человек, которые вышли с территории посольства, напали на митингующих и рвали их плакаты. Одну из протестующих ударил в лицо человек, который потом забежал на территорию посольства.

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