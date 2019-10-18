"Укроборомпром" уволил Шкавро с должности директора "Киевского бронетанкового завода"

Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает Цензор.НЕТ.

"Киевское бронетанковое предприятие сейчас находится в нестабильном финансово-экономическом положении и имеет угрозу невыполнения контрактов с государственными заказчиками. Такие результаты управления предприятием являются достаточными для принятия соответствующего решения", - пояснили причину увольнения директора ГП "КБТЗ" в "Укроборонпроме".

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Как отмечается, Концерн уже объявил отбор на должность руководителя этого предприятия. Исполняющим обязанности главы ГП "Киевский бронетанковый завод" назначен Синявский Владимир, который был заместителем директора по производству.

ГП "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, изготовлении запасных частей для бронетанкового вооружения и техники.