Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Вследствие российской агрессии украинская экономика пережила тяжелые времена. Ударило очень больно. Мы переориентировались на европейский рынок. С начала шестнадцатого года наша экономика возобновила рост. Мы смогли это обеспечить даже во время войны. Символическим стал результат первого и второго квартала этого года, последних месяцев пребывания у власти нашей команды: ВВП вырос 4,6%.

Это действительно должен был наступить конец эпохи бедности. Мы не думали о рейтингах. Мы сделали всю неблагодарную работу. Создали условия для того, чтобы новая власть обеспечила рост уровня жизни.

В "Европейской солидарности" вдоль и поперек вычитали бюджет следующего года. Понимаем, что это была шутка о зарплатах учителям в четыре тысячи долларов. Сознательнаяый шутка перед президентскими выборами. А если кто-то ту хохму и принял за чистую монету, то его проблемы. Значит, с чувством юмора у них что-то не так.

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Но из бюджета куда-то делись даже те скромные начинания, которые стартовали в этом и прошлом году. Не будет тринадцатой пенсии, которую весной мы внедрили для пенсионеров с низким пенсиями. Не будет доплаты за третьего, четвертого ребенка, не будет продолжения программы по строительству сельских амбулаторий и телемедицины. Не будет повышения денежного обеспечения наших воинов.

Зато будет давление на ФОПы. На днях "Слуги народа" осчастливили народ законом о верификации социальных выплат. Вместо обещанного вам снижения тарифов - уменьшат количество получателей субсидий. А некоторых даже попросят вернуть уже полученные ранее деньги - есть в законе и такая статья.

Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по правилу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. Феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете - пусто.

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По крайней мере именно такое впечатление производит бюджет.

Мы, конечно, будем бороться до второго чтения. Экономика сегодня в лучшем состоянии, чем несколько лет назад. Сейчас существует гораздо больше возможностей, чем имели мы год или два назад. Главное, чтобы была политическая воля", - сказал Порошенко.