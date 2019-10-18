МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за очередного российского "гумконвоя" на оккупированном Донбассе, - Зеленко

Об этом в Твиттер сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдо"гуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушение Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств", - написала Зеленко.

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Напоминаем, 17 октября через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на территорию Украины из России въехала колонна грузовиков так называемого гуманитарного конвоя.