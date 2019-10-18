Миссия МВФ вернется в Украину через несколько недель

Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы намерены послать миссию через пару недель, чтобы продолжить обсуждение деталей некоторых из этих реформ, о которых я упоминал", – сказал он. При этом Томсен выделил земельную и антикоррупционную реформы, а также снижение монополизма в экономике.

Отвечая на вопрос о позиции МВФ в отношении происходящего вокруг национализированного "ПриватБанка", Томсен подчеркнул критическую важность усилий государства по минимизации потерь средств налогоплательщиков, потраченных на разрешение ситуации с проблемными банками.

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Представитель Фонда также сообщил, что пока рано говорить о сумме возможной будущей программы.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.

Сейчас делегация Министерства финансов во главе с министром Оксаной Маркаровой находится в Вашингтоне на переговорах с международными финансовыми организациями.

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