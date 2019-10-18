Представления на Дубневича находятся на этапе регистрации в Раде, - Рябошапка

Об этом журналистам сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Представление на этапе регистрации. Вчера оно было направлено в парламент... Представление должно быть расписано на соответствующие комитеты", - сказал генпрокурор.

По его словам, представлений на Дубневича три – на дачу разрешения на привлечение к ответственности, на задержание и на взятие его под стражу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци", - Рябошапка

Как сообщалось, 17 октября генпрокурор Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дубневича.