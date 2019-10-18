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18.10.19 19:06

Представления на Дубневича находятся на этапе регистрации в Раде, - Рябошапка

Представления на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата IX созыва Ярослава Дубневича находятся на этапе регистрации в Верховной Раде.

богдан,дубневич

Об этом журналистам сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Представление на этапе регистрации. Вчера оно было направлено в парламент... Представление должно быть расписано на соответствующие комитеты", - сказал генпрокурор.

По его словам, представлений на Дубневича три – на дачу разрешения на привлечение к ответственности, на задержание и на взятие его под стражу.

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Как сообщалось, 17 октября генпрокурор Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дубневича.

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