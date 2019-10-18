Офицера отправили под суд за неисполнение приказа, который оказался незаконным

Офицера обвинили в невыполнении приказа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники. Материалы его дела военная прокуратура Киевского гарнизона передала в Ирпенский городской суд Киевской области.

Анатолий Мозговой – разведчик. Когда в их воинскую часть прибыл представитель контрразведки, и.о. командира части полковник Иван Миропольский приказал Мозговому вести за ним скрытое наблюдение.

Офицер понимал, что скрытое наблюдение за представителем контрразведки без разрешения суда – это нарушение закона. Поэтому он рассказал обо всем контрразведчику. Но тот сообщил об этом разговоре руководству воинской части.

После этого комбриг Миропольский заявил, что Мозговой не выполнил должным образом приказ. И заодно обвинил его в возможной передачи служебной информации незаконным вооруженным формированиям. Мозгового отстранили от исполнения служебных обязанностей, объявили выговор и приостановили выплату денежного обеспечения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Боевая группа К2 54-й ОМБ нанесла оккупантам огневой удар с расстояния 270 метров. ВИДЕО

"С материалами ознакомиться некоторое время не позволяли. Впоследствии получил вызов в военную прокуратуру в связи с рассмотрением возможного административного правонарушения по статье 172-15. Оказалось, сначала прокурор хотел составить протокол по ненадлежащему выполнению обязанностей, но остановились на отказе от выполнения приказа статья 172-10", - рассказал военнослужащий.

Судья постановил: признать Мозгового невиновным, поскольку факты ненадлежащего исполнения обязанностей и неисполнения приказа не подтвердились.

За время, пока военная прокуратура изучала документы и передавала их в суд, Мозговому объявили шесть дисциплинарных взысканий, по нему начато как минимум восемь служебных расследований. Одно из них - за то, что поставил "лайк" под комментарием в фейсбуке, другое - потому, что без разрешения разговаривал по телефону в кабинете начальника части.

Также на Цензор.НЕТ: "Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко. ВИДЕО

"Служебное расследование назначается тогда, когда поступок масштабный и имеет серьезные последствия. В таком случае несколько специалистов анализируют собранные факты. К тому же, наказание может быть серьезнее, чем выговор. В случае же Анатолия назначается расследование по каждому чиху", - комментирует происходящее его адвокат Алла Панченко.

Прокуратура не решила, будет ли подавать апелляцию на решение суда. Определиться обещают после того, как ознакомятся с его полным текстом.