Призываем Россию прекратить разжигание конфликта на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ

Об этом говорится в заявлении ЕС относительно длительной агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном 18 октября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую приверженность мирному урегулированию конфликта и призываем Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, действовать так же", - говорится в заявлении ЕС.

В Евросоюзе также подтвердили свою позицию, что восстановление Украиной полного контроля над своей государственной границей "является важным для полного выполнения Минских договоренностей". Кроме того, "все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны быть выведены из Украины".

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Отмечается, что ЕС остается непреклонным в своем призыве ко всем сторонам быстро и полностью реализовать Минские соглашения и полностью выполнить свои обязательства, чтобы достичь устойчивого политического решения конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ.

"Мы призываем Россию взять на себя полную ответственность за это, а также использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для выполнения Минских обязательств в полном объеме. Нужно восстановить уважение к этим принципам и обязательствам.

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Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, которые контролируют вооруженные формирования, поддерживаемые Россией", - говорится в заявлении.