Суд по определению меры пресечения Гладковскому перенесли на 12:00 19 октября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське.

Адвокаты просили суд признать задержание Гладковского незаконным и освободить его из-под стражи.

Прокурор САП Юрий Олефир заявил о том, что дело Гладковского прокуратура расследует с апреля 2018 года. Также он сообщил, что за это время была проведена основная часть следственных действий. А летом этого года прошло несколько обысков на предприятиях, бенефициаром которых является Гладковский.

"Хотел бы объяснить, что именно 17 октября 2019, когда была стадия досудебного расследования, когда мы получали последние доказательства для сообщения о подозрении... Была получена информация от правоохранительных органов о том, что господин Гладковский вместе с семьей принимает меры для того, чтобы с целью уклонения от уголовной ответственности покинуть территорию Украины", - заявил прокурор.

Также прокуратура потребовала для Гладковского меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога 100 млн грн.

Во время суда представители Национального корпуса требовалиарестовать бывшего заместителя секретаря Совета по нацбезопасности и обороны и нынешнего президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского. Протестующие скандировали "Гладковского за решетку".

Готовность взять Гладковского на поруки выразили два народных депутата от "Европейской солидарности" - Максим Саврасов и Ростислав Павленко.

Около 2:40 минут суд принял решение перенести заседание на 12:00 19 октября.

Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Также на Цензор.НЕТ: Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

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О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.