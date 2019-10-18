Горбатюк, Донской и еще около 200 прокуроров из ГПУ будут уволены, так как не стали писать незаконные заявления на переаттестацию, - Ромалийская. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ журналистка Ирина Ромалийская.

"Новый генпрокурор Руслан Рябошапка затеял новую реформу. Если упрощать, то ее суть такая: переименовать органы прокуратуры (например, Генеральную прокуратуру в Офис генерального прокурора), и на основании этого ввести аттестацию для всех сотрудников", - поясняет журналистка.

При этом до переаттестации допускают только тех, кто подпишет заявление специального образца. В нем прокурор должен согласиться на то, что кадровая комиссия может принимать во внимание информацию, полученную анонимно от физических и юридических лиц.

"То есть! Представьте, что вы прокурор. Любой человек может написать на вас АНОНИМКУ, которую НЕ НУЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРЖДАТЬ. И все. Вы больше - не прокурор", - пишет Ромалийская.

Читайте на Цензор.НЕТ: 94,6% прокуроров подали заявления на переаттестацию. Первый этап начнется уже на этой неделе, - Касько

По данным журналистки, около 200 прокуроров решили не подписывать такие заявления. Они написали другие документы о том, что согласны пройти аттестацию и проверку на добропорядочность, соответствующие закону.

"Что в итоге? В итоге к аттестации не допустили. По моим данным, речь идет более чем о 200 прокуроров из ГПУ (всего их около 1300). Некоторых из недопущенных уже уволили", - утверждает журналистка.

Ромалийская предполагает, что из-за этого прокуратура лишится из-за этого в том числе толковых, порядочных и принципиальных сотрудников.

Также на Цензор.НЕТ: Прокуроры обжаловали в Окружном админсуде Киева приказ Рябошапки о переаттестации

"Более того - потом эти прокуроры скорее всего пойдут в национальные суды и в ЕСПЧ. Восстановятся в должности и получат огромные компенсации из бюджета", - подытожила журналистка.



