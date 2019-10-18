Верховный суд оставил в силе решение о взыскании с госбюджета 60 тыс. грн за незаконный обыск в офисе адвоката

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает адвокатская компания СЕНС Украина.

В сообщении отмечается: "2 февраля 2017 в помещении нашей компании, которое, в частности, является рабочим местом нескольких адвокатов, работники ГФС под процессуальным руководством прокуратуры провели обыск с нарушением процессуального порядка, предусмотренного статьей 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Во время обыска они ссылались на то, что получили соответствующее разрешение суда, не знали заранее о том, что помещение является рабочим местом адвоката, на отсутствие таблички и тому подобное. Зато, когда адвокат прибыл в свой рабочий кабинет и сделал соответствующее заявление, обыске не был прекращен. Как в дальнейшем установили суды при проведении обыска и уже после его завершения у следователя и прокурора в данном уголовном производстве было достаточно доказательств того, что имущество было изъято у адвоката с нарушением прав и гарантий адвокатской деятельности, однако действий по восстановлению этих прав с целью минимизации негативных последствий их нарушения осуществлено не было.

Изъятое при обыске имущество было возвращено в полном объеме на основании постановления Апелляционного суда Харьковской области от 10.04.2017 по делу № 640/13 115/16-к.

Партнер компании, адвокат Круговой Д.С., обратился с иском к Государственной казначейской службы Украины, прокуратуре Харьковской области, Главному управлению ГФС Украины в Харьковской области о возмещении морального вреда 170 тыс. грн, причиненного противоправными действиями органов следствия. При этом объем справедливой компенсации он обосновал решениями ЕСПЧ в подобных делах. Суд первой инстанции удовлетворил иск в сумме 8 тыс. грн, апелляционный суд увеличил размер возмещения до 60 тыс. грн.

Постановлением Верховного суда в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда от 9 октября 2019 оставлено без изменений постановление Харьковского апелляционного суда от 16 апреля 2019 года. В своем решении Верховный Суд отметил это дело как такое, что представляет значительный общественный интерес".