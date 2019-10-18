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18.10.19 23:25

Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

Президент Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины

снбо

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в указе №764/2019 от 18 октября, обнародованном на сайте главы государства.

Президент постановил утвердить следующую структуру аппарата СНБО:

Кроме того, президент поручил секретарю СНБО обеспечить приведение штатного расписания аппарата СНБО в соответствие с указом.

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