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19.10.19 00:05

Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды. ДОКУМЕНТ

В Федерации баскетбола Украины рассматривается конфликтная ситуация после того, как были обнародовал факты угроз со стороны И.Коломойского во время игры между командами"Прометей" и "Днепр".

Об этом говорится в документе Федерации баскетбола, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что глава ФБУ Михаил Бродский заявил о нарушении принципов честной игры со стороны БК "Днепр".

По его информации во время и после встречи БК "Днепр" и БК "Прометей" на номер Бродского в Whats app от Игоря Коломойского  начали приходить угрозы в адрес судей матча и президента БК "Прометей" В.Дубинского, в которых он выскзывал неудовлетворение результатами матча и необходимость наказания судей.

Также от И.Коломойского поступили угрозы на личный номер В. Дубинского, в которых он обещал "разрушить его личный бизнес".

В обращении отмечается, что в БК "Днепр" играет сын Игоря Коломойского - Грегори Коломойский, а сам Коломойский во время матча находился рядом с тренером БК "Днепр" Кондратьевым, то можно считать, что это было попыткой повлиять на официальный результат матча. 

Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды Днепр, где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды 01
Коломойский, после проигрыша баскетбольной команды Днепр, где играет его сын, угрожал судьям и президенту победившей команды 02

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