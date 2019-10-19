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19.10.19 02:26

Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому. ФОТОрепортаж

Игорь Коломойский изложил Цензор.НЕТ свое видение ситуации в связи со скандалом, возникшим после матча баскетбольных клубов "Днепр" и "Прометей".

После публикации на Цензор.НЕТ  и других ресурсах новости о ситуации, возникшей после матча между баскетбольными клубами "Днепр" и "Прометей" Игорь  Коломойский переслал в редакцию скрины переписки с главой ФБУ Михаилом Бродским и президентом клуба "Прометей" Владимиром Дубинским.

Отметим, что матч завершился со счетом 67-60 в пользу команды "Прометей", после чего Игорь Коломойский высказал свою позицию главе Федерации баскетбола Украины Михаилу Бродскому. 

Первые три скрина - переписка Игоря Коломойского с главой ФБУ Михаилом Бродским.

В этой переписке имя "Валера"  - это упоминание Валерия Кондратьева, президента БК "Днепр". 

Далее Коломойский и Бродский обмениваются роликами о ходе поединка. Бродский настаивает на том, что судейство было объективным.

Следующие два скрина - это переписка Игоря Коломойского и президента БК "Прометей" Владимира Дубинского.

На последнем скрине - список украинских баскетбольных судей - красным подчеркнуты те, которые судили данный матч

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Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому 01
Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому 02
Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому 03


Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому 04
Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому 05
Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому 06

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