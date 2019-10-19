Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому. ФОТОрепортаж

После публикации на Цензор.НЕТ и других ресурсах новости о ситуации, возникшей после матча между баскетбольными клубами "Днепр" и "Прометей" Игорь Коломойский переслал в редакцию скрины переписки с главой ФБУ Михаилом Бродским и президентом клуба "Прометей" Владимиром Дубинским.

Отметим, что матч завершился со счетом 67-60 в пользу команды "Прометей", после чего Игорь Коломойский высказал свою позицию главе Федерации баскетбола Украины Михаилу Бродскому.

Первые три скрина - переписка Игоря Коломойского с главой ФБУ Михаилом Бродским.

В этой переписке имя "Валера" - это упоминание Валерия Кондратьева, президента БК "Днепр".

Далее Коломойский и Бродский обмениваются роликами о ходе поединка. Бродский настаивает на том, что судейство было объективным.

Следующие два скрина - это переписка Игоря Коломойского и президента БК "Прометей" Владимира Дубинского.

На последнем скрине - список украинских баскетбольных судей - красным подчеркнуты те, которые судили данный матч

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