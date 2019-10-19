Враг за сутки 21 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 11 обстрелов:



- четыре раза у Водяного на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку Новотроицкого - с автоматических гранатометов;

- у Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов;

- дважды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

- в районе Березового и Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов:



- дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды возле Луганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- два раза вблизи Золотого-4 - из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1;

- неподалеку Новотошковское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

"За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР":



- трижды вблизи Золотого - из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

- в районе Зайцевого - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После длительного перерыва наемники РФ снова применили на Донбассе тяжелую артиллерию, - СЦКК



