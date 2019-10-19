ГПУ проверяет движение активов в 6 "проблемных" банках, - Рябошапка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка на заседании комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

"Направление продвижению активов из банков, которые были разграблены, средства выведены. В нашей работе сейчас как минимум 6 таких банков и мы работаем в том направлении, чтобы эти средства вернуть государству, то, что незаконно было выведено из этих банков", сказал Рябошапка.

Он отметил: "Несколько фигурантов, которые являются бывшими бенефициарами этих банков, уведомлены о подозрении и в настоящее время мы очень близки к процессуальному результату по бенефициару ещё одного большого коммерческого банка, не хотел бы называть имена".

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