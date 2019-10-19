Цена на газ для Украины была бы на 20% ниже, если бы "Газпром" работал по европейским правилам, - Витренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Витренко прокомментировал слова главы "Газпрома" Алексея Миллера, который во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 18 октября заявил, что цена для конечных потребителей в Украине при прямых поставках газа из России может быть ниже на 20%.

"Для этого не обязательно заключать контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом", или другой украинской компанией. Для этого необходимо, чтобы Газпром в соответствии с евпропейськими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке. В частности чтобы Газпром не отказывал европейским компаниям перенести точки передачи газа на границу Украина-РФ", - отметил Витренко.

Кроме того, "Газпром" обязан был предлагать свопы другим газодобывающим компаниям в России. Кроме того, "Газпром" должен бы был прекратить фактически блокировать экспорт газа из Средней Азии в Украину и Европейский союз.

"Мы за то, чтобы "Газпром" осуществлял транзит газа через Украину по европейским правилам. Логично, чтобы по поставкам газа "Газпром" тоже действовал в соответствии с европейскими правилами", - подытожил Витренко.

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