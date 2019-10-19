Джулиани добивался выдачи американской визы Шокину, - CNN

Об этом сообщил американский телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Источник, знакомый с ходом слушаний в рамках процедуры импичмента Трампа сообщил, что по словам Кента, Джулиани в январе добивался выдачи въездной визы в США для Шокина, который был инициатором расследования в отношении газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Шокин находился на посту генпрокурора Украины с февраля 2015 года по март 2016 года.

В 2016 году Байден был среди многих западных лидеров, которые призвали Украину отстранить Шокина от должности главного прокурора страны, сославшись на его недостаточную работу по искоренению коррупции.

CNN подчеркивает, что Джулиани изначально добивался выдачи визы для Шокина, обратившись в Госдеп. Однако, получив отказ, он обратился с запросом непосредственно в администрацию президента США. В Белом доме его просьбу также не удовлетворили.

CNN оттмечает, что ранее Джулиани рассказал, что хотел лично пообщаться с Шокиным, потому что экс-генпрокурор Украины обещал раскрыть "грязь на демократов". В конце концов Джулианы и Шокин поговорили по Скайпу в декабре 2018 года.

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