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19.10.19 12:52

Три случая заболевания ботулизмом зафиксированы на Киевщине, один человек умер, - Госпродпотребслужба

В Киевской области зафиксированы три случая заболевания людей ботулизмом, один человек умер.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы Киевской области.

В ходе санитарных и эпидемических экспертиз специалисты установили, что случай с летальным исходом последовал после того, как заболевший употребил вяленую рыбу.

"Сейчас образцы остатков указанных пищевых продуктов исследуются на наличие ботулотоксина", - отметили в госслужбе.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области еще раз призывает потребителей ответственно относиться к своему здоровью, обязательно обращать внимание при покупке продуктов питания, в частности рыбной продукции, на сроки и условия хранения, не употреблять пищевые продукты при малейшем подозрении относительно их качества, а также необходимо соблюдение требований по приготовлению и хранения сырья и блюд из мяса, рыбы и т.д. в домашних условиях.

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