С начала суток на Донбассе зафиксировано 4 вражеских обстрела, в районе Золотого наемники били из минометов, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Все сегодняшние вооруженные провокации со стороны противника фиксировались на луганском направлении.

Уже с первых часов новых суток противник ударил из минометов по защитниках н.п.Золотое-4. Огневой налет, зафиксированный в половине четвертого утра, с расходом 6 мин 120-го и 82-го калибров, враг нанес по направлению н.п. Золотое-5.

"В целом этот район сегодня ночью противник обстрелял три раза", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, российско-оккупационные войска нарушили режим перемирия в районе с. Зайцево, где совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия, на что получили ответ из огневых средств. В остальных случаях наши защитники оружие не применяли.

"Начиная с пяти утра и до сих пор противник огонь пока больше не открывал. По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется нашими войсками. Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет", - подытожили в министерстве.

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