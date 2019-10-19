Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В суде присутствуют Гладковский, его адвокаты, а также сын Игорь.

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Здание Антикоррупционного суда пикетируют активисты Нацкорпуса.





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Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.











Напоминаем, детективы НАБУ 17 октября задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО Гладковского. На следующий день Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

Прокуроры просят суд избрать Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.

Как отметили в САП, установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс".

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По данным САП, Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказа и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Государству нанесли более 10,62 млн грн ущерба, утверждают в САП.

Кроме того, добавили в прокуратуре, выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы за 2016-2018 годы.

В корпорации "Богдан Моторс", заявили, что закупка автомобилей "Богдан 63172" происходит согласно действующей редакции постановлений Кабинета министров Украины, по цене дешевле аналогов в государственного оборонного заказа.