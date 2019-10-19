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19.10.19 13:37

Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Высший антикоррупционный суд Украины продолжает заседание по избранию меры пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 01

В суде присутствуют Гладковский, его адвокаты, а также сын Игорь.

Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 02

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Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 04

Здание Антикоррупционного суда пикетируют активисты Нацкорпуса.

Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 05
Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 06

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Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 07
Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 08

Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 09
Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 10

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Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 11
Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 12
Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 13
Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 14
Антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено) 15

Напоминаем, детективы НАБУ 17 октября задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО Гладковского. На следующий день Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

Прокуроры просят суд избрать Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.

Как отметили в САП, установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс".

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По данным САП, Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказа и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Государству нанесли более 10,62 млн грн ущерба, утверждают в САП.

Кроме того, добавили в прокуратуре, выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы за 2016-2018 годы.

В корпорации "Богдан Моторс", заявили, что закупка автомобилей "Богдан 63172" происходит согласно действующей редакции постановлений Кабинета министров Украины, по цене дешевле аналогов в государственного оборонного заказа.

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