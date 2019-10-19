Сенцов об украинцах и русских: Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но стал при этом убийцей

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Уже не в первый раз вижу как мои слова пытаются вырвать из контекста, перекрутить и вывернуть нужной злопыхателям стороной. В основном этим занимаются российские СМИ, но есть и украинские, льющие воду на мельницу врага, цель у которого одна: разобщить, рассорить, стравить", - говорится в сообщении.

Режиссер заявил, что горд называть себя украинцем и быть часть новой украинской нации, хоть сам он по крови не украинец.

"Во мне нет ни капли украинской крови, если рассматривать вопрос происхождения. Но я гражданин Украины, рожденный на ее земле, как и многий из нас, осознавший причастность и ответственность за свою страну, там, на Майдане и принимавший активное участие в борьбе за настоящую независимость своей родины. Я горд называть себя украинцем и быть часть новой украинской нации, не формирующейся исключительно по национальному признаку, а объединяющейся прежде всего общей системой ценностей. В этом и есть наше главное и глубинное отличие от современных россиян, состоящих, кстати, не из одних только русских, которые начали развиваться, а точнее деградировать в совершенно другую сторону", - отметил Сенцов.

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По его словам, главный разлом произошел в 2014 году и привел к войне, в которой мы защищаем свою страну и свой выбор жить так, как мы хотим.

"Жители Мордора искренне нас не понимают и считают, что они возвращают украинцев на путь истинный, ведущий в топкое болото, в котором Россия гниет уже давно. А методы такого вот принуждению к дружбе у них одни и те же, еще с советских времен: танки, снаряды и штыки", - подчеркнул режиссер.

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Сенцов считает странным отрицать родственное происхождение украинского и русского народов, как и пытаться выстроить украинскую нацию по чистоте крови или не замечать, что мы все разные и объединены прежде всего любовью к Украине.

"Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но он стал при этом убийцей. А это по-важнее любых споров о родственных корнях", - подытожил режиссер.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Его обвинили якобы в подготовке терактов Сенцова приговорили к 20 годам заключения.

7 сентября 2019 года Олег Сенцов в рамках обмена с РФ вернулся в Украину.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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