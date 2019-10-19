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19.10.19 15:51

Двое полицейских задержаны в Одессе на взятке 5 тыс. долл., - ГБР

Правоохранители задержали на взятке начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в Одессе.

взятка

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейские требовали от гражданина 5 тыс. долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы кражу транспортного средства. Взятка передавалась через посредника - бывшего сотрудника полиции.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения второй части взятки в сумме 3 тыс.  долларов.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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