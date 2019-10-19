Адвокат Гладковского: За 8 месяцев НАБУ смогло лишь провести 2 допроса и 1 обыск

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Адвокат отметил, что последний раз Гладковский выезжал за границу и вернулся в начале октября этого года. Он также добавил, что Гладковский готов передать в суд загранпаспорта, демонстрируя, что не собирается уезжать.

"Мы отдадим паспорта, если нужно прямо здесь. Не поедет господин Гладковский без паспортов за границу. И намерения такого у него не было. Он только недавно вернулся из-за границы", - подчеркнул он.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что следствие ошиблось в ходатайстве в суд - просит арестовать Гладковского на 3 месяца, а закон допускает лишь на 60 суток.

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"Мы выступаем против удовлетворения ходатайства в полном объеме", - заявил адвокат. Он добавил, что Гладковский способен обеспечить надлежащее процессуальное поведение при той мере пресечения, которую предлагает защита - взятие на поруки.

Напоминаем, Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

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О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.