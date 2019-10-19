На Закарпатье задержана преступная группа, занимавшаяся сбытом фальшивых долларов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следователи и оперативники установили, что в течение последних месяцев эти лица на территории Закарпатья сбыли около 30 тыс. фальшивых долларов. Действовала группировка в Ужгороде, Мукачево и Рахове.

Всего в состав группировки, организатором которого является 49-летняя ужгородка, входят еще 7 закарпатцев - жители Ужгорода, Мукачево и района, а также Раховщины. Возраст фигурантов - от 22 до 58 лет.

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Задержание соорганизатора - 37-летнего жителя села Среднее Водяное (Раховщина) - произошло в Рахове во время передачи фальшивых 1000 долларов автобусом межрайонного сообщения.

По месту жительства фигурантов проводятся санкционированные судом обыски.

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Решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам дела в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины, то есть изготовление и сбыт поддельных денег, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере. Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.