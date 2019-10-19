Парламент Британии принял поправку, откладывающую Brexit до завершения законодательных процедур

Палата общин проголосовала за поправку, которая откладывает утверждение соглашения о выходе страны из Европейского союза, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

За соответствующее решение проголосовали 322 британских депутата, против - 306.

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Автор поправки - бывший депутат от Консервативной партии Оливер Летвин. Поправка обязывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить отсрочить выход из ЕС до завершения всех законодательных процедур выхода.

Отмечается, что принятый ранее закон, который обязывал Джонсона попросить отсрочки Brexit до 19 октября включительно, имел недоработки. Кроме самого соглашения, британские депутаты должны проголосовать за закон о замене права ЕС положениями английского права, иначе 31 октября состоится жесткий Brexit. Закон не учел этот момент и упоминал только об утверждении соглашения.

Поправка Летвина исправляет этот недостаток, одновременно голосование за соглашение Джонсона откладывается до следующей недели. До 23:00 часов по британскому времени премьер-министр должен попросить у ЕС отсрочки Brexit.

В то же время Джонсон заявил после голосования, что не будет просить дополнительной отсрочки и на следующей неделе вынесет на голосование необходимые законопроекты.

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В случае принятия британским парламентом всех необходимых процедур до 31 октября отсрочка может быть отменена.

Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.

Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого Brexit". Депутаты британской Палаты общин в ночь на 4 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.

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