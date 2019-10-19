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19.10.19 19:38

На Закарпатье задержаны пограничники, торговавшие украденным в части продовольствием, - ГПСУ. ФОТО

В Закарпатской области задержаны пограничники Чопского отряда, продававшие украденное в воинской части продовольствие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Закарпатье задержаны пограничники, торговавшие украденным в части продовольствием, - ГПСУ 01

Руководитель логистического подразделения осуществил продажу гражданскому лицу военного продовольственного имущества, принадлежащего Государственной пограничной службе Украины.

Также установлены еще двое военнослужащих, которые по просьбе своего коллеги, используя военный автомобиль, осуществили вывоз данного имущества с территории военного городка, и в дальнейшем перегрузили продукты питания в гражданское транспортное средство.

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На Закарпатье задержаны пограничники, торговавшие украденным в части продовольствием, - ГПСУ 02

Открыто уголовное производства по ч. 3 ст. 410 УК.

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