На Закарпатье задержаны пограничники, торговавшие украденным в части продовольствием, - ГПСУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Руководитель логистического подразделения осуществил продажу гражданскому лицу военного продовольственного имущества, принадлежащего Государственной пограничной службе Украины.

Также установлены еще двое военнослужащих, которые по просьбе своего коллеги, используя военный автомобиль, осуществили вывоз данного имущества с территории военного городка, и в дальнейшем перегрузили продукты питания в гражданское транспортное средство.

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Открыто уголовное производства по ч. 3 ст. 410 УК.

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