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19.10.19 19:58

В Днепре в результате ДТП погиб полицейский. ФОТО

В Днепре в результате ДТП погиб полицейский, еще два человека получили травмы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Днепре в результате ДТП погиб полицейский 01

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 19 октября, около 17:00.

Предварительно установлено, что сотрудник полиции, находясь вне службы, двигался на собственном автомобиле Ford Fiesta по Полтавском шоссе. В районе перекрестка с ул. Белградской он выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение четырех автомобилей.

В Днепре в результате ДТП погиб полицейский 02

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В результате ДТП сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека - женщина и ребенок, доставлены в больницу. 

В Днепре в результате ДТП погиб полицейский 03

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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