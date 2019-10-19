Фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" для экспертизы переведут в психбольницу в оккупированном Крыму, - адвокат Семедляев

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Ремзи Бекирова Эдем Семедляев, передает Цензор.НЕТ.

"На последнем следственном действии нас ознакомили с постановлением о назначении стационарных психиатрических экспертиз, поэтому в ближайшее время Ремзи переведут в психиатрическую больницу для прохождения данной экспертизы. Такие же постановления есть и на других фигурантов этого дела. При том, что амбулаторную экспертизу Ремзи не назначали, а сразу назначили стационарную. Данная экспертиза согласно УПК России не является обязательной. Мы считаем, что эту экспертизу проводят для того, чтобы люди из всех испытаний почувствовали и это: их помещают в психбольницу, предполагая, что они психически нездоровы, тем самым унижая честь и достоинство людей", - рассказал Семедляев.

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Также адвокат отметил, что следственные органы уже в третий раз назначают фонографическую экспертизу в отношении фигурантов этого дела.

"Также нас ознакомили с постановлениями о назначении фонографической экспертизы. Это уже в третий раз, в связи с тем, что все экспертные учреждения ссылаются на большой объем и минимальный срок, за который они могут провести фонографическую экспертизу - 2 года. Сейчас следствие нашло иное учреждение, входящее в структуру ФСБ, и вот они пообещали, что проведут экспертизу быстрее", - добавил Семедляев.

Российские силовики публично не комментируют эти заявления адвоката.

Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

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Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 - 28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

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