UN peacekeepers только в русском языке называются "миротворцами", - Кислица

Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги, эксперты, журналисты, в свое время я здесь уже писал, что UN peacekeepers только в русском языке называются "миротворцами", всеми другими официальными языками ООН они называются "персонал по поддержанию мира" и/или "голубые каски", - отметил заместитель министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложения о миротворцах на Донбассе могут рассматриваться как "альтернативный вариант" урегулирования, - Пристайко

Их мандаты, которые одобряются ООН - "to keep", что с английского языка переводится как "поддерживать мир".

"И это не единственный пример российской, собственно московской, интерпретации терминов... часто не без последствий. Так же, только в российском воображении существовала "Большая" восьмерка. Семерка на всех языках ее участников называлась и называется Группа 7, или просто G7. Ибо G от Group, а не от great, grand, grandiose, и даже случайное и временное членство в Группе неразвитой экономически и вполне недемократической России не сделало ее "Большой" на русский лад. Скорее - немного испорченной. Кажется с G7 разобрались, и я наблюдаю, что в русскоязычных документах и текстах все чаще употребляется правильное название - Группа 7", - отметил Кислица.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Может так быть, что миротворческая миссия появится на границе между Украиной и Россией, - Зеленский. ВИДЕО