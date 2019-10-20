Девочка погибла в результате ДТП в Хмельницком, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

"69-летний гражданин Турции, управляя автомобилем Mercedes Е-220, ехал по улице Староконстантиновское шоссе. Поворачивая на перекрестке на улицу Водопроводную, он не предоставил преимущество в движении мотоцикла марки BMW, который двигался во встречном направлении по Староконстантиновскому шоссе, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. От удара мотоцикл в неуправляемом состоянии отбросило на девочку-пешехода, которая стояла на тротуаре неподалеку от места ДТП", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, в результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения в виде многочисленных переломов и его госпитализировали в травматологию. Ребенка с многочисленными тяжелыми травмами в состоянии травматического шока доставили в реанимационное отделение Хмельницкой областной больницы, где около 20:00 она скончалась.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

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