Совет Европы получил письмо об отсрочке Brexit, - Туск

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.

"Запрос на отсрочку только что получил. Начинаю консультации с лидерами стран ЕС по поводу того, как реагировать", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.

Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого Brexit". Депутаты британской Палаты общин в ночь на 4 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.

Парламент Великобритании 19 октября впервые за 37 лет собрался в выходной, чтобы решить судьбу нового соглашения о Brexit, о котором договорился премьер-министр Борис Джонсон с лидерами ЕС.

Палата общин проголосовала за поправку, которая откладывает утверждение соглашения о выходе страны из Европейского союза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия и ЕС не успели договориться об условиях "Брексита"